وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1280.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية، الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1282.60 دولار للأوقية.

وواصلت الأسهم الآسيوية والدولار الأميركي، تراجعهما في الأسواق العالمية بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم نسبتها 10 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في تصعيد لحرب تجارية تراشقية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ الدولار أدنى سعر في أسبوع، مقابل الين وانخفضت الأسهم الآسيوية، خارج اليابان 2 بالمئة إلى أقل مستوياتها في أكثر من 6 أشهر.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.40 دولار للأوقية،بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الـ 5 من يونيو عند 16.34 دولار.

وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.50 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر عند872 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 983.60 دولار للأوقية بعد أنسجل أقل سعر له منذ ال 5 من يونيو عند 979.99 في تعاملات الليلة الماضية.