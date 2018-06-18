وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان: "تم استبعاد زراعة الأرز والذرة الصفراء من خطة الزراعة الصيفية، نظرا لعدم توفر كميات المياه المناسبة لتلك المحاصيل".

ونقلت "فرانس برس" عن بيان الوزارة: "تشعر بالإحراج" لأن الفلاحين هيأوا أراضيهم لزارعة المحصولين الاستراتيجيين، لكنها "لا تستطيع وقف القرار".

وأكد المتحدث أن الوزارة "لا تستطيع أن توافق على زراعة دونم واحد (أي 2500 متر وفق مقاييس العراق) دون إقرار وزارة الموارد المائية".

وبعيدا عن قلة الإمطار، فإن السبب الرئيسي للجفاف هو تحويل وقطع الأنهر التي تصب في دجلة والفرات من قبل تركيا وإيران.

كما باشرت تركيا مؤخرا تشغيل سد أليسو على نهر دجلة، مما يشكل ضربة للزراعة في العراق ستظهر تداعياتها على مختلف نواحي الحياة.