وقال لو مير على تويتر بعد اجتماع تفاوضي حول الملف مع نظيره الألماني أولاف شولز في هامبورغ بألمانيا "بات هناك اتفاق في متناول اليد".



وأمل الوزير الفرنسي في التوصل إلى اتفاق نهائي على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسي ألماني مقرر الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "ما زالت هناك نقطتان أو ثلاث نقاط مهمة" يجب تسويتها إلا أنها "محددة بشكل جيد، والآن يعود إلى (المسؤولين) أن يروا ما إذا كان يمكن القيام بالخطوة الأخيرة" الثلاثاء.



ولم يعط وزير الاقتصاد والمال الفرنسي تفاصيل عن نقاط التقارب.



لكن في ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنسية، بدأت تظهر ملامح اتفاق حول إنشاء ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.



وأكد المصدر الأوروبي لفرانس برس أنه "تم إحراز تقدم حقيقي في القضايا الحساسة (...) خصوصا في ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو".



وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الانتهاء من وضع المقترحات المشتركة لإصلاح منطقة اليورو قبل قمة للاتحاد الأوروبي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.