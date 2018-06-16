وأشارت إلى أن هذا الإجراء قيد النظر حاليا من قبل القضاء المختص، وأنها بانتظار قرار المحكمة بهذا الشأن.

وجاء ذلك ردا على تقارير مغلوطة تشير إلى أن موانئ دبي العالمية تفكر في تسوية النزاع خارج المحكمة. ونفت الشركة العالمية صحة هذه التقارير.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن متحدث باسم موانئ دبي العالمية قوله إن إجراء حكومة جيبوتي يعد "انتهاكا لشروط عقد الامتياز الذي يظل ساريا ونافذا بالكامل وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا بموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة وسننتظر حكم المحكمة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية".

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

وأوضحت الشركة أن عملية الاستيلاء تهدف لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز، التي أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدالتها في وقت سابق.