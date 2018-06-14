وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية حسن الجنابي إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلعت عليه "رويترز" أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة ليست سعيدة بالقرار لكن لا يمكنها وقفه.

وأضاف المتحدث حميد النايف "الأرز والذرة الصفراء أُخرجا من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، ونحن كوزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل الاستراتيجية، والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعة المحصولين".

وتابع: "لا تستطيع وزارة الزراعة أن تعطي موافقة لزراعة المحاصيل دون مواحد بدون موافقة وزارة الموارد المائية".

وأشار إلى أن العراق زرع 100 ألف دونم من الأرز الموسم الماضي، حيث يعادل الدونم الواحد 2500 متر مربع.

وزادت مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق، علما أن نحو 70 بالمئة من الموارد المائية العراقية يأتي من جيرانها.

وكان رئيس الوزراء العبادي قال إن الحكومة تخطط لمد المزارعين بالمياه، خصوصها لمحصول القمح الاستراتيجي، لكنها ستقلص الأراضي المخصصة لزراعة محاصيل أخرى تستهلك الكثير من المياه.