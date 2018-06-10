وأوضحت ممثلة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى بعمان، أنه جرى تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات للفئات المهمشة، وكجزء من مبلغ المليار يورو المخصص لدعم ومساعدة الأردن خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأردنى، دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمة رباعية لدعم الأردن.

وأكد الصفدي، أن العلاقات مع السعودية علاقة تاريخية، ودعوة الملك سلمان ليست غريبة عن جلالته.

وأعرب عن تطلع بلاده لمزيد من القرارات، التى تدعم المملكة، لمواجهة التحديات الاقتصادية، التي عانت منها الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية.