وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالي المخاطر، مع الولايات المتحدة، لكن شي لم يشر إلى الولايات المتحدة، خلال كلمة ألقاها في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا.

وقال شي، في كلمة في مدينة تشينغداو الساحلية: "نرفض السياسات الأنانية وقصيرة النظر، والمغلقة والضيقة، ونؤيد قواعد منظمة التجارة العالمية، وندعم وجود نظام تجاري متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمي مفتوح".

وهددت الولايات المتحدة و الصين، بفرض تعريفات تجارية متبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار، لكل منهما مع حث الرئيس دونالد ترامب، بكين، على فتح اقتصادها بشكل أكبر ومعالجة العجز التجاري الأميركي، الضخم مع الصين.

وتحدث شي، بعد ساعات من إعلان ترامب، انسحابه من بيان مجموعة السبع محبطا ما بدا أنه توافق هش بشأن نزاع تجاري بين واشنطن وأكبر حلفائها.

وأسست منظمة شنغهاي، للتعاون الأمني في 2001 لمكافحة التطرف، ومخاوف أمنية أخرى في الصين وروسيا وعبر آسيا الوسطى.