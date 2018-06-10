وأكد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، أن ناقلة النفط "بغداد أبحرت مساء الجمعة من البصرة إلى الولايات المتحدة. وهي المرة الأولى منذ 1991 التي يسير فيها العراق ناقلات النفط التابعة له".

وذكرت الوزارة في بيان أن "حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها إلى الولايات المتحدة لصالح إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط".

وتسلّم العراق مؤخرا 4 ناقلات نفط ستعزز قريبا بثلاث ناقلات إضافية.

والعراق ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، وكان يملك في ثمانينيات القرن الماضي 24 ناقلة نفط دُمر قسم كبير منها أو أصبح خارج الخدمة من جراء النزاعات المتعاقبة، التي شهدتها البلاد من الحرب مع إيران (1980-1988) إلى غزو الكويت في عهد الرئيس السابق صدام حسين عام 1990.

وصدر العراق في مايو 3.49 مليون برميل يوميا بحسب الوزارة.