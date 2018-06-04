وقال نائب رئيس مبيعات الدفاع العالمي في بوينغ، جيني غونيغهام، الأحد، إن الشركة في موقع جيد ضمن سباق إمداد الهند بالطائرات.

ودخلت "بوينغ" القائمة النهائية للشركات المتنافسة على بيع 57 طائرة مقاتلة لقوات الهند البحرية، لكن من المرتقب أن يُحسم أمر أضخم صفقة للطيران بعد عامين آخرين.

وتقدر قيمة اقتناء 110 طائرات مقاتلة بما لا يقل عن 15 مليار دولار، وفق المصدر نفسه.

وقالت بوينغ، في أبريل الماضي، إنها قد تتعاون مع الشركة الهندية المملوكة للحكومة "هندوستان أيرونوتيكس" وشركة "ماهيندرا ديفانس سيستمز" لأجل صناعة مقاتلات " F/A-18 Super Hornet" في منشأة جديدة بالهند.

في غضون ذلك، تقول شركة " BAE Systems" البريطانية التي تصنع مقاتلات "أورو فايتر تيفون جيت" التي تعمل بمحركين، إن لها امتيازا مهما، فهي تصنع الطائرات في الهند منذ 70 سنة.

وتولي حكومة الهند التي يترأسها ناريندرا مودي أهمية كبرى للصفقة بالنظر إلى ما تحسبها الهند مخاطر متزايدة من الجوار الباكستاني والصيني، فيما يجري إخراج مقاتلات "الميغ" الروسية من الخدمة.