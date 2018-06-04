وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، منخفضا للجلسة الثانية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثلاثة سنتات إلى 65.78 دولار للبرميل. وكانت السوق خسرت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد هبوطها حوالي 5 بالمئة في الأسبوع السابق، بحسب "رويترز".

وقال "بنك "ايه.ان.زد" في مذكرة: "يتعرض الطلب على النفط الخام لضغوط مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء أوبك بخصوص ما إذا كان ينبغي لهم أن يزيدوا الإنتاج في وقت لاحق هذا العام".

وناقشت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأميركية على الإنتاج الإيراني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مارس ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي شهري.