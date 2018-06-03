وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن مسؤولين حكوميين وضعوا نموذج لثلاثة سيناريوهات محتملة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل، معتدل وخطير وكارثي.

وأضافت الصحيفة: "في ظل السيناريو الخطير، فإن ميناء دوفر الإنجليزي سينهار في اليوم الأول، كما أن الإمدادات ستنفد قريبا في المتاجر والمستشفيات".

وتريد بريطانيا التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تغادره رسميا في 29 مارس 2019، لكن المسؤولين أيضا يضعون دائما خططا للمفاوضات، تنتهي دون اتفاق.

ورفضت وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي السيناريو المتشائم، قائلة: "لن يحدث أي شيء مثل هذا".