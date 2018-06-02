ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في إسطنبول نحو 17400، ويعيش في المدينة نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليونا. وأثار عمل أوبر توترا شديدا منذ بدء تشغيل الخدمة في البلاد عام 2014.

وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع تفرض قيودا على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع أوبر ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين في حالة انتهاكها.

وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "ظهر هذا الشيء المدعو أوبر. هذه الشركة انتهت. لن يكون لها وجود (هنا) بعد اليوم".

وأضاف: "لدينا نظام سيارات الأجرة الخاص بنا. من أين أتى هذا (أوبر) إلينا؟ هو يستخدم في أوروبا. هذا لا يعنيني. سنقرر بأنفسنا".

ورفضت أوبر الكشف عن عدد مستخدمي خدمتها في تركيا حيث تعمل في إسطنبول وفي منتجعي بوضروم وتشيشمي أثناء شهور الصيف.