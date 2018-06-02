وأعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، بدء الحكومة التركية ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو

ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مدير مشروع سد الموصل رياض عز الدين قوله إن كميات المياه المتدفقة من تركيا انخفضت بنسبة 50 في المئة.

وأوضح عزالدين أن "مستويات المياه التخزينية في السد انخفضت إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي، الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات".

وكانت دراسات سابقة أجرتها وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت من انخفاض حصة العراق، من مياه دجلة، بسبب السدود التي تنشئها تركيا.