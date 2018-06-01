وقال متحدث باسم فيزا لسكاي نيوز: "تشهد فيزا في الوقت الحالي تعطلا في الخدمة. هذا الحادث يمنع بعض معاملات فيزا في أوروبا من المعالجة. نحن نحقق في القضية ونعمل بأسرع وقت ممكن لحل الموقف".

وأعلنت شركة بايمينت سينس Paymentsense، وهي شركة تسهل الدفع عبر بطاقات الفيزا، عن صعوبات يواجهها التجار في الحصول على مدفوعات بطاقات الفيزا.

وقالت الشركة التي توفر خدمات المدفوعات لأكثر من 60 ألف شركة مستقلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا إن "هناك حاليًا تعطل في الخدمة عند استلام المدفوعات من فيزا."

وأضافت أن ذلك يؤثر على جميع العملاء في المملكة المتحدة وأيرلندا، وذكرت أنها على اتصال مع Visa لمعالجة الأمر.