وبحسب ما نقلت رويترز عن عبد الدايم، فإن مستويات فطر الإرجوت في الشحنة الروسية تتجاوز الحد المسموح به.

وأضاق عبد الدايم أن الشحنة التي بيعت للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06 بالمئة بينما يبلغ الحد الأقصى 0.05 في المئة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشحنة ستخضع لإعادة فحص أو أنه سيعاد تصديرها إذا كان الرفض نهائيا.