وأوضح بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار، اعتبارا من يوم الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير الماضي، ووافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز.

وذكر الصندوق، في بيان، أن من بين أولويات عام 2018؛ زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وصرح وزير الإصلاحات، توفيق الراجحي، بأن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار من 1.5مليار متوقعة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز لـ 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.



