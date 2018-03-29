وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.79 بالمئة إلى 90.08. وارتفع المؤشر بأكثر من واحد بالمئة منذ أن سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 88.942 يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار 1.41 بالمئة مقابل العملة اليابانية الين و1.07 بالمئة مقابل الفرنك السويسري الذين ينظر إليهما على أنهما ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السوقية.

وانخفض اليورو 0.76 بالمئة مقابل الدولار لكنه يتجه صوب تحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي في أطول موجة من نوعها منذ عام 2008.

ونزل الجنيه الأسترليني 0.52 بالمئة إلى 1.4081 دولار.

وتراجع الدولار الكندي قليلا مقابل الدولار الأميركي قبيل بيانات اقتصادية كندية تنشر يوم الخميس.