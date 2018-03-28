وتشكل هذه الاتفاقية إطارا جديدا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030.

كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018.

كما تعني الاتفاقية أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا.

كما أنها تشير إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بـ 200 غيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، التي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها السعودية بتوفير النفط في إنتاج الطاقة في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لاسيما وأن الطلب على النفط يتزايد باضطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق.

كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر 100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية كذلك بما يقدر بـ 12 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أميركي سنويا.