وقفزت أسواق الأسهم استجابة لتقارير عن أن الولايات المتحدة والصين تتفاوضان من أجل تجنب حرب تجارية مما قلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.7 بالمئة إلى 1343.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1356.66 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل نيسان 13 دولارا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، في التسوية إلى 1342 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.54 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عند 16.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 941.99 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 974.50 دولار للأوقية.