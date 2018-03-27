ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي، والرئيس المدير التنفيذي للوكالة الكورية للطاقة، نام هون كانغ، ضمن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للإمارات في أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا العام الماضي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تعمل "مصدر" و"الوكالة الكورية للطاقة" على التأسيس لشراكة استراتيجية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية، وتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية العائمة وتحويل النفايات إلى طاقة وغيرها.

واتفق الطرفان على إمكانية توسيع نطاق التعاون في المستقبل ليشمل تبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات آخرى جديدة ذات صلة بقطاع الطاقة تشمل التدقيق في استهلاك الطاقة والشبكات الذكية، وتخزين الطاقة وغيرها من المجالات ذات الصلة.