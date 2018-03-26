ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، إن وفدا من سياك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.



وحسب رويترز، سيقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.



وستكون شركة سياك المملوكة للدولة أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا. ففي ديسمبر وقعت شركة بي واي دي مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية.



ولم تقدم شينخوا تفاصيل عن مستوى استثمار سياك المقترح أو موعد بدء إنتاج المصنع.