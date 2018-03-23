وبات ما يقرب من 80 في المئة من منتجات الفاكهة والمكسرات التي تستوردها الصين من الولايات المتحدة في خطر، بعد إعلان بكين أنها ستحصل رسوما إضافية على واردات أميركية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

جاء ذلك ردا على خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم على واردات من السلع الصينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات الأميركية من الفاكهة والعصائر المجمدة والمكسرات إلى الصين إلى 669 مليون دولار العام الماضي.

كما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للتفاح والكرز والجوز واللوز التي يأتي معظمها من كاليفورنيا وفلوريدا وميشيغن.

وارتفعت واردات الصين من الفاكهة والمكسرات في السنوات القليلة الماضية بفضل النمو المتسارع للطبقة المتوسطة، الذي أدى لظهور جيل جديد من المستهلكين مستعد للإنفاق ببذخ على الطعام الصحي.

وفي دليل على قوتهم الشرائية، باع موقع (جيه.دي.كوم) الصيني للتسوق 57 مليون حبة كرز للمستهلكين الصينيين في يوم واحد خلال فعالية تسوق في يونيو العام الماضي.

ورغم ذلك ليست كل آراء المستهلكين الصينيين سلبية إزاء الرسوم المحتمل فرضها على الفاكهة والمكسرات الأميركية.

فقد قال البعض إن بوسعهم العثور على بدائل مستوردة من أستراليا وأوروبا، كما قال شخص واحد على الأقل إن الرسوم قد تكون مفيدة للمزارعين الصينيين.