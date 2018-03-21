وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "بوضع تلك الكيانات على قائمة وزارة التجارة الأميركية، ستفرض الولايات المتحدة ضرورة الحصول على ترخيص لكل الصادرات، ولإعادة التصدير ولنقل أي سلع أميركية المنشأ إلى تلك الكيانات".

وتتضمن القائمة مجموعات حكومية وأخرى مرتبطة بالدولة، إضافة إلى مجموعات خاصة في جنوب السودان "تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وفقا لوكالة رويترز.

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية في جيش جنوب السودان، حيث فرضت في يناير 2018 حظرا لمنع دخول السلاح للبلاد، في مؤشر على أن صبرها نفد تجاه الفصائل المتحاربة لتجاهلها اتفاقات لوقف إطلاق النار.

وفي العام الماضي قالت حكومة جنوب السودان إنها تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2017-2018.

وفرضت وزارة التجارة الأميركية عقوبات على وزارتي التعدين والنفط إلى جانب 13 شركة في جنوب السودان.