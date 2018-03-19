وأعلن باتريك بويانيه في لقاء مع سكاي نيوز عربية بأن" أفضل الاستثمار هنا في أبوظبي ، لذا قررنا الاستثمار هنا لأننا نشعر أن بإمكاننا تقديم قيمة مضافة للشركة ولأدنوك".

وأضاف الرئيس التنفيذي لتوتال "قمنا مؤخرا بالاستحواذ على شركة (ميرسك أويل) الدنماركية لتعزيز موقعنا في بحر الشمال وهو مجال تميز لتوتال، كما لدينا مواطن قوة كالشرق الأوسط وبحر الشمال وافريقيا حيث نفضل الاستثمار وهذا خيار يتعلق بتخصيص رأس المال".

واعتبر بويانيه في لقائه أن الاكتفاء الذاتي من الطاقة لا يعني الاكتفاء الذاتي من النفط، موضحا أن متوسط استهلاك الولايات المتحدة من النفط 18 مليون برميل يوميا، فيما يبلغ إتاجها اليومي 12 مليون برميل".

وختم باتريك بويانيه بالقول إن "الطلب لا يزال قويا. ولكن علينا أن نتحقق مما إذا كان سيبقى قويا عند سعر 65 دولار للبرميل لأن الدرس الذي تعلمناه من السنوات الثلاث الماضية، هو أنه عندما يكون السعر متدنيا يكون الطلب أعلى، والطلب كان +1.6 في 2017 وهو حتى الآن +1.5 في 2018 بالتالي لا يزال قويا"، موضحا أن العرض يتأثر بأمرين أولا اتفاق أوبك وثانيا دول خارج أوبك التي لديها التزام عالي بالاتفاق بما في ذلك روسيا.

وأبرمت شركة أدنوك الإماراتية اتفاقيتي امتياز مع توتال الفرنسية لأجل 40 عاما تحصل بموجبهما توتال على 20% في امتياز حقل"أم الشيف ونصر" و5% في امتياز "زاكوم السفلي" في أبوظبي، بقيمة 5 مليارات و300 مليون درهم ،