وذكر روحاني أن إنتاج الغاز في حقل فارس الجنوبي ارتفع من 285 مليون متر مكعب إلى 555 مليون متر مكعب في السنة الفارسية التي بدأت في أواخر مارس آذار 2017، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف روحاني "لم نكن بحاجة لشراء الغاز من أي بلد هذا العام".

وقعت توتال اتفاقا مع طهران في يوليو تموز الماضي لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل فارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قدره مليار دولار. وكان هذا هو أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في إيران منذ رفع عقوبات مرتبطة برنامج طهران النووي.

وستتولى توتال التشغيل بحصة نسبتها 50.1 بالمئة، إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة سي.إن.بي.سي التي تحوز حصة 30 بالمئة وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9 بالمئة.