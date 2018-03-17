وحسب رويترز، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، إن ترامب "يعكف على العمل مع عدد من الدول فرادى ويتفاوض بشأن مجالات للأمن القومي حيث يمكننا أن نعمل سويا وحيث توجد بعض المرونة".



وأضافت قائلة "نحن نواصل إجراء تلك المحادثات وسسنستمر فيها...حتى نهاية الأسبوع القادم".



ولم تقدم ساندرز مزيدا من التفاصيل بشأن تلك المناقشات.



وفرض ترامب في الثامن من مارس رسوما جمركية قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنها لن يبدأ سريانها حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه.



ومع منح إعفاء من تلك الرسوم لكندا والمكسيك فقط، قال البيت الأبيض إن دولا أخرى يمكنها أيضا أن تسعى إلى إعفاء.



ولم توضح إدارة ترامب المواصفات التي على أساسها ستحدد الدول التي ستحصل على إعفاء من تلك الإجراءات التجارية العقابية.



وحثت اليابان والاتحاد الأوروبي واشنطن على منحهما إعفاء، مجادلين بأن صادراتهما لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.



وقالت المفوضية الأوروبية إنه إذا لم يتم منح إعفاء للاتحاد الأوروبي، فإنها ستفرض رسوما قدرها 25 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية.