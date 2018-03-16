وقال رئيس الشركة صفوت مسلم إن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وكانت "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران في روسيا، قالت، الثلاثاء الماضي، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل.

وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر، بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد أن أقلعت من منتجع شرم الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها.

وأضر توقف الرحلات بقطاع السياحة في مصر، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة. وخفض أيضا خيارات قضاء العطلات للسياح الروس الذين اجتذبتهم مصر برحلات شاملة الإقامة، وعاملين يتحدثون الروسية، وأسعار منخفضة نسبيا.