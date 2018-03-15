وتراجع الذهب في السوق الفورية حوالي 0.1 في المئة إلى 1324.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس في وقت سابق 1330.02 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من مارس آذار.

وانخفضت العقود الأميريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1325.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.54 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين قليلا إلى 961.70 دولار للأوقية، بعدما لامس 973.20 دولار مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع.

وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 988.50 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في حوالي أسبوعين عند 1006.30دولار.