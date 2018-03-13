وبحسب "رويترز"، كشفت الشركة الروسية، في بيان، أنها "تستأنف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة ابتداء من الحادي عشر من أبريل 2018، على أن تكون ثلاث رحلات أسبوعيا، وتزداد خلال بطولة العالم بكرة القدم والتي تجري في روسيا الصيف القادم.



وأضاف بيان "أيروفلوت" أن "الشركة أوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب، وفي الرابع من يناير 2018 وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة بين البلدين".



ومن المتوقع أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى موسكو قريبا، ومع أنها لم تعلن ذلك رسميا إلا أن موقع مطار "دوموديفو" في موسكو أدرج رحلات للشركة المصرية ابتداء من الثاني والعشرين من مارس الحالي.



هذا وكان تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي في ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف حركة الطيران بين البلدين ابتداء من فبراير.



وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر إثر الاعتداء الذي استهدف في أكتوبر 2015 طائرة إيرباص تابعة لشركة روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا، وقد تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الاعتداء.