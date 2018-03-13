وقال المصدر: "إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود".

وأضاف: "تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط. ولم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة هذا التمديد".

ويتجدد الاتفاق مع الشركة اليابانية المشغلة للحقل المشترك بشكل اعتيادي، وكان الامتياز الأخير انتهى في 8 مارس.

وتشغل شركة "بندق كومباني ليميتد" الحقل وتديره، وهي شركة تأسست عام 1970 ومملوكة بالكامل للشركة اليابانية "شركة تطوير البترول المتحدة".

واكتشف الحقل البحري عام 1965 ومنذ بدأ انتاجه عام 1975 يصدر نفطه لليابان والأسواق الآسيوية عبر الشركة اليابانية.