تركيا.. عجز المعاملات الجارية يفوق التوقعات
ويزيد هذا الرقم عن توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 6.9 مليار دولار.
وفي 2017، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي 47.1 مليار دولار.
وميزان المعاملات الجارية يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في 4 معاملات تجارية حسب محددات الدخل القومي لكل دولة.
موديز تخفض التصنيفات بالجملة في تركيا.. وأردوغان غاضب
وقالت صحيفة "زمان" إن "موديز" أقدمت على خفض تصنيف 7 شركات في تركيا وأبقت على تصنيف 3 شركات أخرى، حيث فقدت 5 شركات تصنيف "إمكانية الاستثمار".
وأعلنت الوكالة في بيانها أن تخفيض التصنيف الائتماني مرده التراجع في تصنيفات البلد.
وخفضت وكالة موديز تصنيفات شركات أهمها "أناضول أفاس" و"كوكاكولا" للمشروبات، و"تركسل" و"هيئة التضامن العسكري (OYAK)".
كما خفضت "موديز" تصنيفات بلديتي إزمير وإسطنبول، من Ba1 إلى Ba2، وخفضت التصنيف الائتماني لـ 17 بنكا تركيا.
وقبل أيام خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية من Ba1 إلى Ba2.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالة "موديز"، بسبب تخفيضها مستوى التصنيف الائتماني لتركيا، وقال إن "التقييم الذي تقدرونه لنا لا قيمة له عندنا. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".
وأضاف: "الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".
مصر.. خط سكك حديدية يربط البحرين الأحمر والمتوسط
وقال عرفات: "نعمل حاليا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون 4 أشهر".
وأضاف: "العمل سيبدأ هذا العام. ترسية المناقصة ربما يوليو أو منتصف يوليو".
وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.
وتعمل مصر أيضا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة.
وكانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.