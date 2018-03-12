أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، الاثنين، أن القاهرة بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالي السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر بمشاركة أكثر من 10 شركات عالمية، حيث تنوي ترسية العقد بحول النصف الثاني من العام.