وعرضت الإحصاءات، الجمعة، في خطة العمل الجديدة الخاصة بهيئة السكك الحديد فائقة السرعة في كاليفورنيا. ومشروع خط قطار يمتد من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس

وتعد هذه أول خطة في عهد المدير الجديد للهيئة بريان كيلي، الذي تعهد بمزيد من الشفافة بشأن المشروع الذي شهد تأجيلات وارتفاعا في التكلفة.

وينصب التركيز الحالي للهيئة على افتتاح خط يمتد من سان فرانسيسكو إلى منطقة سنترال فالي الغنية بالمزارع، والذي تأجل لأربع سنوات أيضا إلى 2029.

ومن المقرر أن يكتمل القسم الأول الجاهز للعمل من المشروع، والذي يمتد لقرابة 192 كيلومترا في سنترال فالي، في العام 2022.

وبهذا ستكون مرت 14 سنة على موافقة الناخبين على سندات بقيمة 10 مليارات دولار للسكك الحديد فائقة السرعة عام 2008.