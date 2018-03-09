وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء الخميس بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونغيانغ إن من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول مايو، وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.



وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيتحددان لاحقا.

وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 18سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمئة.