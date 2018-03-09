ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار فرض الرسوم الجمركية، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي الداخل.

وقالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إن كل الدول التي تتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة على واردات الصلب والألومنيوم مدعوة للتفاوض على استثناءات من تلك الإجراءات التي سيبدأ سريانها في غضون 15 يوما بعد أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط، أن الدول ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا تمكنت من معالجة التهديد الذي تشكله صادراتها إلى الولايات المتحدة.