أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مفوض الشؤون المالية الأوروبي بيير موسكوفيتشي، الخميس، إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، لكنها تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية.