أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مفوض الشؤون المالية الأوروبي بيير موسكوفيتشي، الخميس، إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، لكنها تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية.
ونقلت "رويترز" عن موسكوفيتشي قوله: "إذا قرر دونالد ترامب الإجراءات هذا المساء، فلدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد بها".
وأوضح أن الإجراءات المضادة ستشمل رسوما أوروبية على صادرات الولايات المتحدة من البرتقال والتبغ والكحوليات، وهي سلع قال إنها تنتج بدرجة كبيرة في الدوائر الانتخابية المؤيدة للحزب الجمهوري المنتمي ترامب إليه.
وسيحق لأوروبا أيضا تقديم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية.