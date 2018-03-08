وقالت موديز، في بيان: "يبدو أن الحكومة مازالت تركز على إجراءات المدى القصير على حساب سياسة نقدية فعالة، وإصلاح اقتصادي جوهري".

وأضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض تدهورت.

وأشارت موديز أيضا إلى "تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية نظرا لمستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وارتفاع الدين الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة، لتمديد آجال الاستحقاق، في سياق مخاطر سياسية محتدمة".

وهبطت الليرة قليلا إلى 3.8054 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت 3.8035 عند الإغلاق، الأربعاء.

يذكر أن موديز، التي سبق أن قلصت التصنيف الائتماني التركي إلى عالي المخاطر في 2016، خفضت نظرتها المستقبلية إلى سالبة من مستقرة في مارس الماضي. وغيرت الوكالة نظرتها إلى مستقرة، في أحدث خفض للتصنيف.