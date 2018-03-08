وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.45 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.34 دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أيضا منخفضة 1.45 دولار، أو 2.32 بالمئة، إلى 61.15 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات أسبوعية من وزارة الطاقة الأميركية أن إنتاج الخام الأميركي سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ حوالي 10.4 مليون برميل يوميا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في الربع الأول من 2018 سيصل إلى متوسط قدره 11.17 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من تقديراتها السابقة التي أصدرتها قبل شهر والبالغة 11.04 مليون برميل يوميا.