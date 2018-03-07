وأوضحت الوزيرة: "تم تحويل مليار دولار من البنك الدولي"، وفق ما نقلت رويترز.

وأشارت إلى أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ.

وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبةالقيمة المضافة وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال البنك المركزي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير مسجلا مستوى قياسيا جديدا، عقب بيع سندات دولية بـ4 مليارات دولار الشهر الماضي.