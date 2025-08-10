وقال عباس عراقجي، إن بلاده ستجري محادثات مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد إطار التعاون.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله، الأحد، إن "مسؤولا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى إيران غدا الإثنين لإجراء محادثات، لكن لا توجد خطط لزيارة مواقع نووية".

وأضاف عراقجي "غدا، سنجري مفاوضات مع نائب رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن إطار عمل جديد، ولا يوجد أي برنامج تفتيش أو زيارة".

وأضاف: "لن يبدأ أي تعاون حتى نصل إلى إطار اتفاق جديد، وهذا الإطار سيكون أيضا بناء على قانون مجلس الشورى".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "اتصالاتنا مع الأوروبيين مستمرة. من وجهة نظرنا، آلية الزناد (snapback) ليست لها أي أهمية. الأوروبيون، بالنظر إلى مواقفهم، لا يعتبرون مشاركين في الاتفاق النووي. لم يتم تحديد الموعد القادم للمفاوضات بعد".

وأشار إلى العلاقة مع واشنطن قائلا: "فيما يتعلق بالمفاوضات مع أميركا، لم يتم تأكيد أي شيء بعد".