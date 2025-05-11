قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إعلانه القادم سيكون "واحدا من أكثر الإعلانات تأثيرا على الإطلاق".
وأضاف ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "استمتعوا"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان أو توقيته.
ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 مايو الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.
إعلان "مهم"
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيكون هناك "إعلان كبير للغاية" قبل زيارته المرتقبة الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض: "سيكون واحدا من أهم ما أعلن في السنوات الأخيرة في موضوع معيّن".