وبعدها بأقل من ساعة، أعلنت الشرطة البريطانية انتهاء الحادث الأمني وسط لندن، بعد إجراء "تفجير متحكم فيه".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك "تهديد مباشر" بوجود قنبلة في منطقة مايفير، وتحديدا شارع ريجنت.

وشارع ريجنت هو شارع تسوق رئيسي في الجهة الغربية من لندن.

وأظهرت لقطات فيديو، طوقا كبيرا للشرطة وتواجدا لخدمات الطوارئ في شارع ريجنت بعد ظهر الأربعاء.

وأخلت السلطات العديد من المباني بينما تحقق الشرطة في الحادث.