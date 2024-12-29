وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما أفادت فرق الإطفاء.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

وقال متحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737-800.

وجاء الحادث في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية أزمة سياسية ضخمة ناتجة عن فرض الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية، وما تبعها من إجراءات عزل.

وفي يوم الجمعة الماضي، أقال المشرعون الكوريون الجنوبيون الرئيس بالإنابة هان دوك-سو وأوقفوا مهامه، وتولى منصب الرئيس المؤقت نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ-موك.

وأمر تشوي المسؤولين باستخدام جميع الموارد المتاحة لإنقاذ الركاب وطاقم الطائرة، وفقا لما ذكرته "يونهاب".