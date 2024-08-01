وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، التي نسقت عملية التبادل، أنه تم تبادل 10 روس، منهم قاصران، مقابل 16 غربيا وروسيا محتجزين في روسيا.

وأضاف البيان أن 7 طائرات تقل 26 شخصا، 24 كانوا معتقلين في سبع دول، إضافة إلى "قاصرين اثنين"، حطت في مطار أنقرة، حيث تمت عملية التبادل قبل أن تتابع طريقها.

وذكرت تركيا أن السجناء العشرة، نقلوا إلى روسيا، كما جرى نقل 13 سجينا إلى ألمانيا و3 إلى الولايات المتحدة.

وشاركت في عملية التبادل بولندا وسلوفينيا والنرويج وبيلاروسيا.

بايدن: الصفقة تشمل إطلاق سجناء روس

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس في كلمة له من البيت الأبيض، إن الصفقة تشمل إطلاق سراح 16 شخصا، منهم 3 مواطنين أميركيين وحامل بطاقة خضراء أميركي، و5 ألمان، و7 من السجناء السياسيين الروس.

وأضاف بايدن: "إنني ممتن لحلفائنا الذين وقفوا معنا طوال المفاوضات الصعبة والمعقدة لتحقيق هذه النتيجة بما في ذلك ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وتركيا".

وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سعت للإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل أن يموت في سجنه.

وصرح مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان: "عملنا مع شركائنا على اتفاق يشمل أليكسي نافالني، ولكن، ويا للأسف، قضى في فبراير في ظروف ملتبسة داخل سجنه في القطب الشمالي".

بوتين يصدر مراسم بالعفو عن 13 شخصا

من جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بالعفو رسميا عن 13 شخصا أدينوا في روسيا.

وقال الكرملين إن قرار موسكو بالعفو عن السجناء والإفراج عنهم اتُخذ من أجل إعادة السجناء الروس إلى الوطن.

وشكر الكرملين في بيان الحكومات الأجنبية التي ساهمت في التبادل، موضحا أن بوتين وقع المراسيم التي تعفو عن كل من إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان، وأوليغ أورلوف، وليليا تشانيشيفا، وكسينيا فادييفا، وفلاديمير كارا مورزا، وإيليا ياشين، وألكسندرا سكوتشيلنكو، وألسو كورماشيفا، وأندريه بيفوفاروف، وفاديم أوستانين، وديموري فورونين، وكيفن ليك.

كما أكد جهاز الأمن الروسي (إف إس بي) الخميس أن "8 مواطنين روس كانوا معتقلين في دول عدة تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى قاصرين اثنين عادوا إلى روسيا في إطار عملية كبيرة لتبادل السجناء مع الغربيين".

وقال الجهاز، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن "المواطنين الروس تمت مبادلتهم مع مجموعة أفراد تحركوا لمصلحة حكومات أجنبية وعلى حساب أمن روسيا الاتحادية".

بولندا تفرج عن إسباني من أصل روسي

كما أفرجت بولندا عن الصحفي بابلو غونزاليس الذي سجن هناك لعامين و5 أشهر بتهم التجسس ونقل إلى روسيا.

وأكد مسؤول أميركي أن رجلا يحمل الاسم نفسه كان محتجزا في بولندا هو من بين المفرج عنهم وسيتوجه إلى روسيا.

وكان غونزاليس الذي عمل في قناة "لا سيكستا" الإسبانية التلفزيونية الخاصة وموقع "بوبليكو"، قد اعتُقل على الحدود البولندية الأوكرانية في فبراير 2022، بعيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واتهمت وكالة مكافحة التجسس البولندية غونزاليس بأنه عميل للاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو".

ارتياح أممي

من جانبه، أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن ارتياحه بعدما أفرجت روسيا عن صحفيين وناشطين، مطالبا بالإفراج عن آخرين.

وقالت المفوضية العليا عبر منصة "إكس" إن فولكر تورك "يبدي ارتياحه بعد الإفراج عن إيفان غيرشكوفيتش وفلاديمير كورا مورزا وآلسو كورماشيفا وأوليغ أورلوف، بين آخرين".