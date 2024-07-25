وأضافت هاريس وهي أيضا المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في كلمة أن "الحلم الأميركي يجب أن يشمل الجميع لا بعض الفئات فقط".

وأوضحت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث الليلة عن عمله خلال الأشهر الستة المقبلة. معتبرة أنه "قائد ولديه رؤية واضحة ويهتم بالمستقبل".

وقالت هاريس: " نشعر بامتنان عميق للخدمة التي قدمها بايدن لبلادنا".

وكان بايدن قد أعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، ودعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وحسب المراقبين فإن هاريس تعد الخيار الأفضل للديمقراطيين في الوقت الراهن، خاصة أنها قدمت أداء جيدا خلال فترة توليها نائبة لبايدن، فضلا عن كونها الحل المناسب أمام المانحين لاستخدام التبرعات التي جمعتها حملة الرئيس الراهن للمضي قدمًا في الانتخابات.