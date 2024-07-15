وبدأ المؤتمر الوطني بالوقوف دقيقة صمت "للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم" في حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم السبت.

وتلاها صلاة من أبرشية الروم الأرثوذكس في أمريكا المطران إلبيدوفوروس.

ومن المرتقب أن يقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل رسمي للدخول في غمار الانتخابات المقبلة ضد المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

كما يتوقع أن يعلن ترمب مرشحه لشغل منصب نائب الرئيس.

ويستمر المؤتمر الجمهوري العام الذي انطلق اليوم لمدة أربعة أيام.

ويجرى هذا المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وبعد الحادث أعلن ترامب مشاركته في أشغال المؤتمر، حيث ينتظر أن يلقي خطابا أمام الآلاف من مناصريه في الحزب الجمهوري.