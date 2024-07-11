اختيار كان من المفترض أن يتم في وقت سابق. لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مسلطة خلال الفترة الماضية على قضية صحة بايدن. منافس ترامب حتى الآن في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويشير في هذا الخصوص الخبير الاستراتيجي الجمهوري ستيف هاوس خلال مداخلته مع برنامج "أميركا اليوم" على سكاي نيوز عربية إلى وجود خيارات أمام الرئيس السابق دونالد ترامب ليختار نائبا للرئيس.