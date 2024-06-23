وذكرت وزارة الداخلية أنه "وفقًا لمعلومات من قسم الخدمة بوزارة الداخلية في داغستان، في حوالي الساعة 18:00 في دربند، أطلق مجهولون النار على كنيس وكنيسة بأسلحة آلية. ووفقًا للمعلومات الأولية، قتل ضابط شرطة وأصيب آخر"، وفق ما جاء في التقرير.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل قس وحارس كنيسة حسب وكالة الإعلام الروسية.

وفر المشتبه بهم في سيارة فولكس فاجن بولو بيضاء، ويتم توضيح الظروف والمعلومات المتعلقة بالضباط القتلى والمصابين.