وقال مسؤولون محليون إن حريقا شب في منشآت طاقة بمنطقة سمولينسك غربي روسيا، بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرة مسيّرة، كما قامت السلطات بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك جنوب غربي البلاد بعد أن سقطت مسيّرة في منطقة صناعية هناك.

وقال فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك عبر تطبيق "تلغرام": "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيّرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".

ولم يعرف بعد ما المنشآت التي اشتعلت فيها النيران، علما أن تلك المنطقة لا تضم مصافي نفطية كبرى.

وفي سياق منفصل، قال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك إن طائرة مسيّرة سقطت هناك على منطقة صناعية.

ونشر على "تلغرام" أنه لم تقع إصابات، لكن السلطات أجلت السكان من المناطق المحيطة كإجراء احترازي.

وقال أرتامونوف: "إنه حادث معزول، ولا خطر من شن هجوم على منطقة سكنية. تم اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار في المدينة وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيّرة فقط".

لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار، كما لم يحدد الهدف المعني.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.