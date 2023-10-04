وأشار التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، أن هذه الخطوة قد تساعد في التخفيف من بعض النقص "الحرج" الذي تواجهه القوات العسكرية الأوكرانية، بينما تنتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ومن المتوقع أن تعلن القيادة المركزية الأميركية عن هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، وفقا للمسؤولين.

ليس واضحا حتى الآن أي المنافذ القانونية ستستخدمها الولايات المتحدة للحصول على موافقة نقل الأسلحة، حيث تتطلب الأمم المتحدة تدمير أو تخزين الأسلحة المحتجزة.

ووفقا لـ"سي إن إن"، قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتفكير طوال عدة أشهر حول كيفية إرسال هذه الأسلحة بشكل قانوني، حيث تم تخزينها في مرافق القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.